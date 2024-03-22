Армія РФ вдарила по селу на Херсонщині: загинув місцевий житель

Сьогодні вранці, 22 березня, російські окупаційні війська обстріляли села Зміївка Бериславського району Херсонської області. Є загиблий. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Вранці російські окупанти завдали удару по селу Зміївка», — написав він.



За інформацією Прокудіна, під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель, він зазнав смертельних поранень.



Раніше ми писали, що війська РФ 20 березня атакували автомобілі з цивільними у Херсонській громаді. Двоє чоловіків загинули.