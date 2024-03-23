В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота

Ракетный удар в Севастополе. Кадр из видео

По оккупированному Севастополю нанесен ракетный удар вечером 23 марта. Об этом сообщает назначенный РФ «губернатор» Михаил Развожаев.



По его словам, сбито уже больше 10 ракет, но ракетная атака продолжается. Также Развожаев перечислил повреждения гражданской инфораструктуры и сообщил о ранении 4 человек.



Вместе с тем телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает об ударе по кораблям Черноморского флота РФ. На мысе Фиолент заметно задымление, а в Инкермане — столб дыма.



Также в сети были опубликованы видео ударов по Севастополю.

Обновлено. По меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow попали в крупный узел связи Черноморского флота РФ. Об этом пишет OSINTtechnical, проведя геолокацию видео ударов.



Телеграм-канал «Крымский ветер» уточняет, что «прилет ракет был в главный узел спецсвязи ЧФ РФ на улице Николая Музыки, 1».



Тем временем командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил летчиков и моряков «за успешную боевую работу».