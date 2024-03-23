У Севастополі повідомляють про влучання ракет у возол зв’язку російського флоту

Ракетний удар у Севастополі. Кадр з відео

За окупованим Севастополем завдано ракетного удару ввечері 23 березня. Про це повідомляє призначений РФ «губернатор» Михайло Развожаєв.



За його словами, збито вже більше 10 ракет, але атака продовжується. Також Розвожаєв перерахував ушкодження цивільної інформаструктури та повідомив про поранення 4 людей.



Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє про удар по кораблях Чорноморського флоту РФ. На мисі Фіолент помітне задимлення, а в Інкермані – стовп диму.



Також у мережі виклали відео ударів.

Оновлено. Щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow влучили у великий вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ. Про це пише OSINTtechnical, провівши геолокацію відео ударів.



Телеграм-канал «Кримський вітер» уточнює, що «приліт ракет був у головний вузол спецзв’язку ЧФ РФ на вулиці Миколи Музики, 1».



Тим часом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам і морякам «за успішну бойову роботу».