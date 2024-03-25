Россиянам в мессенджеры приходят предложения поучаствовать в терактах

Жителям России в мессенджеры стали приходить сообщения с предложениями устраивать теракты за деньги. Фото: Baza

Предложения поучаствовать в террористических актах стали массово приходить россиянам в мессенджерах после трагедии в «Крокусе». Неизвестные предлагают минировать торговые центры за деньги. Об этом сообщило сегодня российское интернет-издание Baza.

На провокации через мессенджеры жалуются по всей стране, скриншоты присылают жители Москвы, Хабаровска, Владивостока. В основном провокации отправляют через Telegram — за разные суммы людям предлагают заминировать торговые центры, школы и другие общественные места. Неизвестные обещают обеспечить оружием, готовы скинуть план действий, а иногда даже начинают угрожать, если собеседник отказывается совершать преступление.

По данным «Базы», взрывать предлагают даже поезда. Вечером 24 марта 14-летняя школьница ехала в поезде Йошкар-Ола — Москва. Как вдруг с неизвестного номера ей пришло сообщение с предложением устроить теракт за деньги прямо сейчас. Девочка испугалась и рассказала полиции, вагоны тщательно осмотрели — взрывных устройств там не было.

За участие в теракте обещают от 250 тысяч рублей до 2 миллионов. При этом неизвестные часто пишут именно детям. Кроме того, в Телеграме появились каналы с постами о подготовке к шутингам в школах. По данным «Базы», после сообщений о возможных новых терактах кинологи со служебными собаками проверили уже 38 торговых центров Московской области, взрывных устройств нигде не нашли.

Напомним, 22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.