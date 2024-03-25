Росіянам у месенджерах приходять пропозиції взяти участь у терактах

Жителям Росії у месенджерах почали надходити повідомлення з пропозиціями влаштовувати теракти за гроші. Фото: Baza

Пропозиції взяти участь у терористичних актах почали масово приходити росіянам у месенджерах після трагедії у «Крокусі». Невідомі пропонують мінувати торгові центри за гроші. Про це сьогодні повідомило російське інтернет-видання Baza.

На провокації через месенджери скаржаться всією країною, скріншоти надсилають жителі Москви, Хабаровська, Владивостока. Переважно провокації відправляють через Telegram — за різні суми людям пропонують замінувати торгові центри, школи та інші громадські місця. Невідомі обіцяють забезпечити зброєю, готові скинути план дій, інколи ж навіть починають загрожувати, якщо співрозмовник відмовляється вчиняти злочин.

За даними «Бази», підривати пропонують навіть потяги. Увечері 24 березня 14-річна школярка їхала поїздом Йошкар-Ола — Москва. Аж раптом з невідомого номера їй надійшло повідомлення з пропозицією влаштувати теракт за гроші прямо зараз. Дівчинка злякалася та розповіла поліції, вагони ретельно оглянули — вибухових пристроїв там не було.

За участь у теракті обіцяють від 250 тисяч карбованців до 2 мільйонів. Невідомі часто пишуть саме дітям. Крім того, у Телеграмі з'явилися канали з постами щодо підготовки до шутингів у школах. За даними «Бази», після повідомлень про можливі нові теракти кінологи зі службовими собаками перевірили вже 38 торгових центрів Московської області, вибухових пристроїв ніде не знайшли.

Нагадаємо, 22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холлі» сталася стрілянина та підпал концертної зали. Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.