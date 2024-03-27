«Шахед» атаковал гимназию в Изюме: пострадал мирный житель

«Шахед» атаковал гимназию в Изюме. Фото: Прокуратура Харькова

Харьковская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, по данным следствия, 27 марта около 3:15 РФ ударила беспилотниками по Изюму. Об говорится на странице следственного органа в Facebook.



«Повреждена гимназия и близлежащие жилые дома. Получил ранение 62-летний гражданский мужчина – охранник указанного образовательного учреждения», — подтвердили в прокуратуре.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что атака произошла в 03:15 ночи, а получивший ранения 62-летний охранник, от госпитализации отказался.

«Шахед» атаковал гимназию в Изюме. Фото: Прокуратура Харькова

«Шахед» атаковал гимназию в Изюме. Фото: Прокуратура Харькова

«Шахед» атаковал гимназию в Изюме. Фото: Прокуратура Харькова

Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА. Ранее стало известно, что ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силы ПВО сбили 10.