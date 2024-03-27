«Шахед» атакував гімназію в Ізюмі: постраждав мирний житель

«Шахед» атакував гімназію в Ізюмі. Фото: Прокуратура Харкова

Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, за даними слідства, 27 березня близько 3:15 РФ вдарила безпілотниками по Ізюму. Про це йдеться на сторінці слідчого органу у Facebook.



«Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки. Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу», — підтвердили в прокуратурі.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що атака сталася о 03:15 ночі, а 62-річний охоронець, який отримав поранення, від госпіталізації відмовився.

"Шахед" атакував гімназію в Ізюмі. Фото: Прокуратура Харкова

"Шахед" атакував гімназію в Ізюмі. Фото: Прокуратура Харкова

"Шахед" атакував гімназію в Ізюмі. Фото: Прокуратура Харкова

Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА. Раніше стало відомо, що вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed. Сили ППО збили 10.