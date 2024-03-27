Восстановление ТЭЦ-5 в Харькове после массированного вражеского обстрела в ночь на 22 марта будет длительным процессом. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время брифинга.

«Конечно, мы должны думать над восстановлением ТЭЦ-5, но это годы. Это не завтра, не через месяц и не через два месяца. Это точно, потому что разрушения очень серьезные. И наряду с восстановлением таких крупных предприятий мы должны думать об альтернативе. Ряд проектов уже есть, мы должны реализовывать их до следующего отопительного сезона», — сказал Синегубов.

Отметим, что Харьковская ТЭЦ-5 — одна из крупнейших в Украине, способна нести электрическую нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час. Обеспечивает электроэнергией и теплом бытовых, промышленных и бюджетных потребителей Харькова.

Отметим, что атака 22 марта российских оккупантов по энергетической системе Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны.