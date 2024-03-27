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В Польше отзывают генерала, отвечавшего за подготовку ВСУ

27 марта 2024, 19:26

В Польше отзывают генерала, отвечавшего за подготовку ВСУ

Ярослав Громадзинский. Фото из открытых источников Ярослав Громадзинский. Фото из открытых источников

Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, который, в частности, участвовал в Международной группе поддержки Украины. Это увольнение произошло на фоне проверок Службы военной контрразведки Польши.

Генерал-лейтенанта Громадзинского решили отозвать с должности командира Европейского корпуса — группы сил быстрого реагирования, которые базируются в Страсбурге и могут использоваться в операциях под эгидой ЕС, НАТО и ООН.

В сообщении польского оборонного ведомства отмечается, что основанием для отзыва Громадзинского стало начало проверки военной контрразведки в связи с «получением новой информации об офицере».

«На должность, которую занимал генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский, будет немедленно назначен другой офицер», — сообщил представитель Министерства обороны Польши.

Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, до этого был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска Польского и первым командиром 18-й механизированной дивизии, которая формируется с 2018-го.

В последние месяцы генерал Громадзинский также служил в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене и вместе с американскими офицерами отвечал за подготовку украинских солдат.

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