У Польщі відкликають генерала, який відповідав за підготовку ЗСУ

Ярослав Громадзінський. Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Польщі оголосило про звільнення генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського, який зокрема брав участь у Міжнародній групі підтримки України. Це звільнення відбулося на тлі перевірок Служби військової контррозвідки Польщі.

Генерал-лейтенанта Громадзінського вирішили відкликати з посади командира Європейського корпусу — групи сил швидкого реагування, які базуються у Страсбурзі та можуть використовуватись в операціях під егідою ЄС, НАТО та ООН.

У повідомленні польського оборонного відомства зазначається, що підставою для відкликання Громадзінського став початок перевірки військової контррозвідки у зв'язку з отриманням нової інформації про офіцера.

«На посаду, яку обіймав генерал-лейтенант Ярослав Громадзінський, буде негайно призначено іншого офіцера», — повідомив представник Міністерства оборони Польщі.

Громадзінський очолив Єврокорпус у червні 2023 року, до цього був радником-координатором начальника Генерального штабу Війська Польського та першим командиром 18-ї механізованої дивізії, яка формується з 2018-го.

В останні місяці генерал Громадзінський також служив у Міжнародній групі підтримки України у німецькому Вісбадені та разом з американськими офіцерами відповідав за підготовку українських солдатів.