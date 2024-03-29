В Запорожье показали строительство фортификационных сооружений — видео

Строительство фортификаций в Запорожье

В Запорожской области продолжается строительство фортификационных укрепления для защиты от оккупантов. Результат проделанной работы продемонстрировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.







«На эти цели госбюджет выделил 1,3 млрд грн. К работам привлечены военные инженеры и частные строительные компании. Мы строим укрепления в помощь Вооруженным Силам», — написал Федоров.



Напомним, на границе Черниговской области создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны.