Россияне ударили по центру Харькова, информация о пострадавших уточняется

В воскресенье вечером ВС РФ нанесли удар по центральной части Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«"Прилет" возле жилой застройки в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — написал Терехов в своем телеграм-канале.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе.

«Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас — без пострадавших. Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается», — сообщил он.