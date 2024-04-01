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Росіяни вдарили по центру Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

01 квітня 2024, 07:20

Росіяни вдарили по центру Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

У неділю ввечері ЗС РФ завдали удару по центральній частині Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«"Приліт" біля житлової забудови в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація про постраждалих та ушкодження уточнюється», — написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі.

«Пошкоджено цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз — без постраждалих. Огляд місця продовжується. Тип озброєння встановлюється», — повідомив він.

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