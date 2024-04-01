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На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ оккупантов «Житель» — видео

01 апреля 2024, 09:58

На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ оккупантов «Житель» — видео

ССО уничтожили станцию «Житель» на Запорожском направлении. Фото: кадр из видео ССО уничтожили станцию «Житель» на Запорожском направлении. Фото: кадр из видео

На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ россиян «Житель», информирует Командование Сил специальных операций ВС Украины.



Во время ведения разведки в Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж «Житель».

По цели противника операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ «Житель» уничтожен.

Ранее украинские военнослужащие на Авдеевском направлении ликвидировали российских оккупантов

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