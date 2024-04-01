На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ оккупантов «Житель» — видео

На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ россиян «Житель», информирует Командование Сил специальных операций ВС Украины.
Во время ведения разведки в Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж «Житель».
По цели противника операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ «Житель» уничтожен.
Ранее украинские военнослужащие на Авдеевском направлении ликвидировали российских оккупантов.