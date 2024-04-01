Ближайшие санкционные пакеты коснутся ИТ отрасли Российской Федерации

Советник ОП Власюк. Фото: кадр из видео

В новые санкционные пакеты стран Запада войдут ограничения, которые коснутся ИТ отросли России. Об этом во время телемарафона рассказал советник руководителя ОП, секретарь международной санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк.



«Действительно многие иностранные компании продолжают работать в РФ по разным причинам, кто-то не хочет выйти, кто-то не может выйти, а мы столкнулись с тем, что думающие над выходом компании, могут столкнуться с принудительной национализацией», — заявил советник руководителя ОП.



По словам Власюка, существуют компании, выход с рынка России которых приоритетнее других. Так, в ближайших санкционных пакетах появятся санкции в отношении ИТ отрасли Российской Федерации.



Также индивидуальные санкционные затронут тех, кто связан с похищением украинских детей и отдельных бизнесменов.



Компания PepsiCo открыла под Новосибирском завод по производству снеков. Компания объявляла об уходе из России после начала войны.