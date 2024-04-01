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Найближчі санкційні пакети торкнуться ІТ галузі Російської Федерації

01 квітня 2024, 12:12

Найближчі санкційні пакети торкнуться ІТ галузі Російської Федерації

Радник ОП. Фото: кадр із відео Радник ОП. Фото: кадр із відео

У нові санкційні пакети країн Заходу увійдуть обмеження, які торкнуться ІТ галузі Росії. Про це під час телемарафону розповів радник керівника ОП, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк.

«Дійсно чимало іноземних компаній продовжують працювати у РФ з різних причин, хтось не хоче вийти, хтось не може вийти, а ми зіштовхнулись з тим, що думаючі над виходом компанії, можуть зіштовхнутися з примусовою націоналізацією», — заявив радник керівника ОП.

За словами Власюка, існують компанії, вихід з ринку Росії яких пріоритетніший за інші. Так, у найближчих санкційних пакетах з'являться санкції щодо ІТ галузі Російської Федерації.

Також індивідуальні санкційні торкнуться тих, хто пов'язаний із викраденням українських дітей та окремих бізнесменів.

Нагадаємо, компанія PepsiCo відкрила під Новосибірськом завод із виробництва снеків. Компанія оголошувала про звільнення з Росії після початку війни.

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