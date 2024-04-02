В Румынии прекратили выплаты украинским переселенцам

Украинские переселенцы в Румынии остались без финансовой поддержки — последние выплаты были в феврале. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям.

Там отметили, что «высшими структурами были сделаны шаги по выделению необходимых средств после получения запросов от органов местного публичного управления», но когда эти суммы будут получены — неизвестно.

Помощь украинским переселенцам также была задержана в прошлом году из-за дефицита бюджета, что привело к протестам нескольких десятков украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года.

До апреля 2023 года помощь предоставлялась через программу 50/20, которая выделяла 50 лей (10 евро) на проживание и 20 лей на ежедневное питание. Эти деньги не предоставлялись непосредственно переселенцам, а передавались румынским хозяевам.

С мая 2023 года правительство уменьшило помощь до 750 лей (150 евро) в месяц для отдельных лиц и 2000 лей (402 евро) в месяц для семей, с дополнительными 600 лей (120 евро) на человека на расходы на питание. Взрослые должны быть зарегистрированы в окружных агентствах занятости, муниципалитете Бухареста или трудоустроены в Румынии, а дети должны быть зачислены в школу, чтобы получить право на помощь.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинцев.