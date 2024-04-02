У Румунії припинили виплати українським переселенцям

Українські переселенці у Румунії залишилися без фінансової підтримки — останні виплати були у лютому. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що «вищими структурами було зроблено кроки щодо виділення необхідних коштів після отримання запитів від органів місцевого публічного управління», але коли ці суми будуть отримані — невідомо.

Допомогу українським переселенцям також було затримано минулого року через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед Міністерством фінансів у листопаді 2023 року.

До квітня 2023 року допомога надавалася через програму 50/20, за якою виділялося 50 лей (10 євро) на проживання та 20 лей на щоденне харчування. Ці гроші не надавалися безпосередньо переселенцям, а передавались румунським господарям.

З травня 2023 року уряд зменшив допомогу до 750 лей (150 євро) на місяць для окремих осіб та 2000 лей (402 євро) на місяць для сімей, з додатковими 600 лей (120 євро) на людину на витрати на харчування. Дорослі мають бути зареєстровані в окружних агентствах зайнятості, муніципалітеті Бухареста або працевлаштовані в Румунії, а діти мають бути зараховані до школи, щоб отримати право на допомогу.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців.