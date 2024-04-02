Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg.

По словам собеседника издания, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

В рамках пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, координирующей поставки оружия в Украину з около 50 стран.

Такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов президента США в ноябре.

Отмечается, что если союзники поддержат предложение Столтенберга, это означает переход НАТО к более активной роли в помощи Украине и изменение модели поведения военного альянса, который ранее дистанцировался от этих усилий, чтобы избежать потенциального втягивания в войну с Россией.