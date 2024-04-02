У НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд доларів — Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в межах пакету, підписаного лідерами країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовника, члени Альянсу досі обговорюють пропозицію Столтенберга та механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

У межах пакету НАТО також може взяти на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї в Україну близько 50 країн.

Такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, що можуть статися після виборів президента США у листопаді.

Зазначається, якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме перехід НАТО до більш активної ролі у допомозі Україні та зміна моделі поведінки військового альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у війну з Росією.