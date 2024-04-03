Министр обороны Франции впервые за полтора года позвонил Шойгу

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 3 апреля провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Эта беседа между главами ведомств стала первой с октября 2022 года. Об этом сообщает Минобороны Франции.

Французский министр снова осудил недавний теракт в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл», который совершили исламские боевики.

Он подтвердил, что Париж не имеет никакой информации о якобы связи этого нападения в РФ с Украиной, о чем продолжает утверждать Москва. Лекорню призвал Кремль прекратить такие попытки переложить ответственность на Киев.

«После нападения под Москвой 22 марта, совершенного „Исламским государством“, министр напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что у Франции нет информации, чтобы установить связь между этой атакой и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую эксплуатацию», — говорится в пресс-релизе французского министерства.

Кроме того, Лекорню напомнил, что Франция будет продолжать оказывать украинской стороне поддержку в отражении широкомасштабной агрессии со стороны РФ столько, сколько требуется.