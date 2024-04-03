Міністр оборони Франції вперше за півтора року зателефонував Шойгу

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню 3 квітня провів телефонну розмову із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між головами відомств стала першою з жовтня 2022 року. Про це повідомляє Міноборони Франції.

Французький міністр знову засудив нещодавній теракт у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Холл", який вчинили ісламські бойовики.

Лекорню підтвердив, що Париж не має жодної інформації про зв'язок цього теракту в РФ з Україною, на якому продовжує наполягати Москва. І закликав Кремль припинити такі спроби перекласти відповідальність на Київ.

«Після нападу під Москвою 22 березня, здійсненого "Ісламською державою", міністр нагадав про наше рішуче засудження та солідарність Франції з жертвами та їхніми сім'ями. Він підтвердив, що Франція не має інформації, щоб встановити зв'язок між цією атакою та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку експлуатацію», - йдеться у пресрелізі французького міністерства.

Крім того, Лекорню нагадав, що Франція надалі надаватиме українській стороні підтримку у відображенні широкомасштабної агресії з боку РФ стільки, скільки потрібно.