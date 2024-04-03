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В Генштабе ВСУ рассказали о направлениях атак российских войск

03 апреля 2024, 22:27

В Генштабе ВСУ рассказали о направлениях атак российских войск

Силы обороны сдерживают атаки российских войск на нескольких направлениях. Фото: Генштаб ВСУ Силы обороны сдерживают атаки российских войск на нескольких направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте зафиксировано 54 боестолкновения. Противник активно пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 3 апреля.

Отмечается, что в общей сложности войска РФ нанесли пять ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении Силами обороны отражена одна атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении отбиты три атаки россиян в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где агрессор пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении отражены 10 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении ВСУ отбито восемь атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где противник пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, где захватчики при поддержке авиации 15 раз пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении в течение суток агрессор наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено четыре атаки россиян.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийской системе, радиолокационной станции, станции РЭС и пункту управления БПЛА противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

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