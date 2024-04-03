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У Генштабі ЗСУ розповіли про напрямки атак російських військ

03 квітня 2024, 22:27

У Генштабі ЗСУ розповіли про напрямки атак російських військ

Сили оборони стримують атаки російських військ на кількох напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ Сили оборони стримують атаки російських військ на кількох напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті зафіксовано 54 бойові зіткнення. Противник активно намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у середу, 3 квітня.

Зазначається, що загалом війська РФ завдали п'яти ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.

На Куп'янському напрямку Силами оборони відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито три атаки росіян у районі населеного пункту Терни Донецької області, де агресор намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку відбито 10 атак у районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, на південний схід від Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де окупанти намагалися покращити тактичне становище.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбито вісім атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Першотравневе та Невельське Донецької області, де противник намагався вибити українські підрозділи із рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де загарбники за підтримки авіації 15 разів намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямі протягом доби агресор наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонщині противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено чотири атаки росіян.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійської системи, радіолокаційної станції, станції РЕБ та пункту управління БПЛА противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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