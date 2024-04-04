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Вблизи оккупированного Северодонецка трое суток горит лес

04 апреля 2024, 08:59

Вблизи оккупированного Северодонецка трое суток горит лес

В Луганской области вокруг оккупированного поселка Смоляниново, близи Северодонецка, уже более трех суток горит хвойный лес. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По словам главы региона, ни пожарные, ни власть не занимаются тушением пожара.

«Оккупационные власти и пожарные имеют информацию о чрезвычайной ситуации, но никаких действий от них жители пока не дождались», — отметил он.

Что касается ситуации на фронте, то Лысогор добавил, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки противника возле Андреевки и Белогоровки. Удар с авиации россияне нанесли по Стельмаховке. По Невскому – из минометов и артиллерии.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по оккупированному Иловайску сегодня днем, 23 марта. В результате произошло возгорание нефтепродуктов.

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