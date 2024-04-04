Поблизу окупованого Сєверодонецька три доби горить ліс

У Луганській області навколо окупованого селища Смолянинове поблизу Сєверодонецька вже понад три доби горить хвойний ліс. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За словами глави регіону, ані рятувальники, ані влада не займаються гасінням пожежі.



«Окупаційна влада та пожежники мають інформацію про надзвичайну ситуацію, але жодних дій від них жителі поки не дочекалися», — зазначив він.



Щодо ситуації на фронті, то Лисогор додав, що минулої доби Сили оборони України відбили атаки противника біля Андріївки та Білогорівки. Удару з авіації росіяни завдали по Стельмахівці. По Невському – з мінометів та артилерії.



Раніше ми писали, що Збройні сили України завдали прицільного удару по окупованому Іловайську 23 березня. Унаслідок цього сталося загоряння нафтопродуктів.