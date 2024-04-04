Российская армия почти полностью восстановилась после сокрушительных потерь в начале войны — Госдепартамент США

Официальный представитель Государственного департамента США Курт Кэмпбелл 3 апреля заявил, что Россия практически полностью восстановила свои вооруженные силы после огромных потерь во время вторжения в Украину. Это заявление вызвало волнение, поскольку оно противоречит мнению Пентагона и союзников США в Европе. Об этом сообщает издание Defense News.

Обозреватели отметили, что министр обороны США Ллойд Остин в свое время сообщил о потерях в рядах Вооруженных сил РФ после полномасштабного вторжения в Украину — около 315 000 человек. Несмотря на это российские войска на некоторых участках фронта перешли в наступление после того, как союзники Украины сократили военную помощь. Однако даже эти локальные успехи обошлись оккупантам недешево, считают в Пентагоне.

В начале 2024 в комитете по национальной безопасности Литвы дали оценку состоянию российской армии. По мнению чиновников, России потребуется от пяти до семи лет, чтобы восстановить свои силы для полномасштабной войны. Однако Москва за два года резко увеличила военные расходы на оборону с 2022 года — до 6% национального ВВП в бюджете на 2024 год.

Курт Кэмпбелл считает, что частичный успех в восстановлении армии РФ обусловлен поддержкой Китая, а также Северной Кореи и Ирана. Другой высокопоставленный чиновник Белого дома добавил, что Пекин помог своему партнеру пережить экономические и военные неудачи последних двух лет.

«Мы действительно видели, как Китай начал помогать восстанавливать российскую оборонную промышленную базу, по сути, восполняя торговлю с европейскими партнерами, которая была прекращена после вторжения России», — сказал чиновник.

Обозреватели отметили, что несмотря на сильное давление россиян украинские военные по-прежнему надеются на большую помощь со стороны США и партнеров. Без этого вооруженным силам Украины будет необходимо нормировать боеприпасы и экономить на средствах ПВО по всей стране.

Ранее сообщалось, что в РФ начался весенний призыв в армию, в рамках которого около 150 000 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет пройдут годичную военную службу.