Военные ССО ударили по минометной позиции оккупантов: есть жертвы

Украинские военнослужащие уничтожили на одном из направлений минометную позицию российских оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате этого пятеро солдат армии РФ погибли, еще 4 – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальный операций (ССО).



На обнародованном видео зафиксирована работа 8-го полка Сил специальных операций.



«Установив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли поражение, благодаря чему уничтожили 5-х российских военнослужащих и ранили 4-х», — говорится в сообщении.



Кроме того, была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена БМП (боевая машина пехоты).



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