Силы обороны разбили технику с российским десантом возле населенного пункта Терны

Десант РФ пытался штурмовать позиции ВСУ возле н.п. Терны. Фото: кадр из видео

Бойцы 95-й ОДШБр и 12-й бригады «Азова» отразили очередной массированный штурм к востоку от населенного пункта Терны. Видео появилось в Telegram канала DeepState.



«Техника с десантом – типичная тактика московитов, но почти во всех случаях безуспешна. Силы Обороны заблаговременно обнаружили наступление и нанесли огненное поражение сначала по технике, а затем по пехотинцам, бегающим в панике по посадке», — говорится в сообщении.

Ситуация в районе участка Терны-Ямполовка

Отмечается, что оккупанты уже достаточно долгое время атакуют большими силами район отрезка Терны-Ямполовка, постоянно подтягивая резервы, а также обстреливая район артиллерией и авиацией.



Вооруженным силам на этом участке противостоят 31-й и 254-й мотострелковый полки. В отчете Генштаба ВСУ говорится, что на Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где ВС РФ пытались прорвать оборону украинских войск.