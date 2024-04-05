Александр Зинченко про войну: «Это однозначный ответ. Я бы пошел»

Левый защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о войне в Украине и ответил на вопрос, пошел бы он воевать в случае, если бы его призвали и если бы видел в этом больше пользы, чем в том, чтобы остаться играть в АПЛ. Об этом написало украинское спортивное издание Tribuna.



«Я думаю, что это однозначный ответ. Я бы пошел (воевать). Трудно отдавать себе отчет, что еще совсем недавно мы учились в одной школе, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им (моим друзьям) приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так тяжело принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться. Я знаю, некоторые могут подумать, что мне гораздо легче быть здесь (в Лондоне), чем там (в Украине). Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится. Какая моя обязанность сейчас? Как я могу помочь, по возможности, своей стране, своему народу, там (в Украине)? Я не могу гордиться больше, чем сейчас, тем, что я украинец. У меня есть мечта, что эта война закончится очень, очень скоро и мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы действительно хотим», – заявил Зинченко.



Напомним, Донецкий «Шахтер» со счетом 4:1 разгромил одесский «Черноморец» в полуфинале Кубка Украины и стал первым финалистом этого турнира и сыграет решающий матч с полтавской «Ворсклой» 15 мая на стадионе «Авангард» в Ровно.