Донецкий «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Украины после крупной победы над «Черноморцем»

Донецкий «Шахтер» со счетом 4:1 разгромил одесский «Черноморец» в полуфинале Кубка Украины 2023/24.
В среду, 3 апреля, во Львове на «Арене Львов» в рамках полуфинала Кубка Украины «Шахтер» принимал «Черноморец».
Дончане одержали разгромную победу со счетом 4:1.
Счет в поединке в начале встречи открыл Сикан, а практически сразу Штогрин сравнял результат и вернул интригу в противостояние. Однако Бондаренко в самой концовке первого тайма с пенальти снова вывел «горняков» вперед, а во втором тайме лидер «Шахтера» Георгий Судаков на индивидуальном мастерстве оформил дубль.
Завтра, 4 апреля, во втором полуфинале встретятся житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла».
Финал Кубка Украины состоится 15 мая, а номинальным хозяином матча станет победитель пары «Полесье» – «Ворскла».