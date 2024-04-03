Донецкий «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Украины после крупной победы над «Черноморцем»

ФК «Шахтер» в первом полуфинале Кубка Украины разгромил одесский «Черноморец». Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» со счетом 4:1 разгромил одесский «Черноморец» в полуфинале Кубка Украины 2023/24.

В среду, 3 апреля, во Львове на «Арене Львов» в рамках полуфинала Кубка Украины «Шахтер» принимал «Черноморец».

Дончане одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Счет в поединке в начале встречи открыл Сикан, а практически сразу Штогрин сравнял результат и вернул интригу в противостояние. Однако Бондаренко в самой концовке первого тайма с пенальти снова вывел «горняков» вперед, а во втором тайме лидер «Шахтера» Георгий Судаков на индивидуальном мастерстве оформил дубль.

Завтра, 4 апреля, во втором полуфинале встретятся житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла».

Финал Кубка Украины состоится 15 мая, а номинальным хозяином матча станет победитель пары «Полесье» – «Ворскла».