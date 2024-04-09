Сотрудникам ЗАЭС, которые отказались заключать контракт с «Росатомом» оккупанты выдают желто-голубые пропуски

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, ВС РФ приступили к очередной волне провокаций на ЗАЭС. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.



«Условия пребывания персонала на ЗАЭС крайне тяжелые, можем говорить о дискриминации граждан Украины, которые остаются на станции и продолжают выполнять свои обязанности. К примеру, работникам, которые отказываются заключать контракты с "Росатомом" выдают желто-голубые пропуски, по аналогии с нацистами», — добавил Юсов.



Представитель ГУР также добавил, что россияне заминировали территорию ЗАЭС и проводят оттуда обстрелы, запуски дронов и военные учения спецназовцев на самой станции.



«Это уже не новость, абсолютная подтвержденная информация, Россия использует ЗАЭС в военных целях. Это очередное военное преступление государства-агрессорки: размещение там бронетехники и тяжелой техники, военных, которых там не должно было быть», — отметил он.



Ранее в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявили, что по одному из защитных куполов Запорожской АЭС была осуществлена атака неизвестным БПЛА.