Співробітникам ЗАЕС, які відмовилися укладати контракт з «Росатомом», окупанти видають жовто-блакитні перепустки

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, ЗС РФ розпочала чергову хвилю провокацій на ЗАЕС. Про це Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону.



«Умови перебування персоналу на ЗАЕС вкрай важкі, можемо говорити про дискримінацію громадян України, які залишаються на станції та продовжують виконувати свої обов’язки. Наприклад, працівникам, які відмовляються укладати контракти з "Росатомом", видають жовто-блакитні перепустки, за аналогією з нацистами», — додав Юсов.



Представник ГУР також зазначив, що росіяни замінували територію ЗАЕС і проводять звідти обстріли, запуски дронів та військові навчання спецпризначенців на самій станції.



«Це вже не новина, абсолютно підтверджена інформація, що Росія використовує ЗАЕС у воєнних цілях. Це черговий воєнний злочин держави-агресорки: розміщення там бронетехніки та важкої техніки, військових, яких там не мало бути», - пояснив він.



Раніше в Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявили, що по одному із захисних куполів Запорізької АЕС було здійснено атаку невідомим БПЛА.