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Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению

10 апреля 2024, 09:59

Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению

Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Фото: Александр Завитневич Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Фото: Александр Завитневич

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил окончательный вариант ко второму чтению законопроекта о мобилизации. 10 апреля документ рассмотрят в зале парламента. Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич.

«10 апреля финальная таблица законопроекта будет в зале парламента. Надеюсь, что члены Комитета – представители разных политических сил, донесут своим коллегам по фракциям и группам, аргументы в пользу принятых и поддержанных Комитетом положений, а также причины отклонения предложенных депутатских поправок», — отметил он.

По словам Завитневича, многочисленные дискуссии имели цель — проработать законопроект настолько досконально, чтобы избежать деструктивности в парламенте во время его рассмотрения, не допустить политизации и пиар-кампаний любого депутата или даже целых групп и такими действиями затянуть принятие законопроекта.

«Во время войны, когда мы боремся за существование Украины как суверенного государства, депутатский корпус должен брать на себя ответственность за непопулярные и трудные решения. Время требует мужества не только на фронте, но и в сессионном зале, чтобы отбросить политические предубеждения и разделить политическую ответственность за принятые решения ради победы над РФ», — резюмировал он.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале заключение парламентского комитета по нацбезопасности по поводу мобилизационного законопроекта.

В законопроекте о мобилизации будут:

  • остается норма о праве на увольнение со службы людей с инвалидностью;
  • есть возможность уволиться со службы после плена;
  • мужчины, признанные ограниченно годными, обязаны будут пройти пересмотр в течение 12 месяцев;
  • получившие 2 и 3 группы инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;
  • военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки;
  • предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов;
  • также планируется ограничить управление транспортными средствами военнообязанным по требованию ТЦК.

Кроме того, собеседники «Украинской правды» в оборонном комитете отметили, что демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации, ее рассмотрят отдельно. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Ранее мы писали, что 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

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