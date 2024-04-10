Комітет ВР завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання

Комітет ВР завершив розгляд законопроекту про мобілізацію. Фото: Олександр Завітневич.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд остаточного варіанту для другого читання законопроєкту про мобілізацію. 10 квітня документ розглянуть у залі парламенту. Про це повідомив голова Комітету Олександр Завітневич.

«10 квітня фінальна таблиця законопроєкту буде у залі парламенту. Сподіваюся, що члени Комітету – представники різних політичних сил – донесуть до своїх колег у фракціях та группах аргументи на користь прийнятих та підтриманих Комітетом положень, а також причини відхилення запропонованих депутатських поправок», — зазначив він.



За словами Завітневича, численні дискусії сприяли опрацюваню законопроєкту настільки досконало, щоб уникнути деструктивності в парламенті під час його розгляду, не допустити політизації та піар-кампаній будь-якого депутата чи навіть цілих груп, і такими діями затягнути ухвалення законопроєкту.



«Під час війни, коли ми боремося за існування України як суверенної держави, депутатський корпус має брати на себе відповідальність за непопулярні та важкі рішення. Час вимагає мужності не лише на фронті, а й у сесійній залі, щоб відкинути політичні упередження та розділити політичну відповідальність за ухвалені рішення заради перемоги над РФ», — резюмував він.



Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував на своїй сторінці у Telegram-каналі висновок парламентського комітету з нацбезпеки щодо мобілізаційного законопроєкту.



Законопроєктом про мобілізацію передбачено:

залишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;

є можливість звільнитися зі служби після полону;

чоловіки, визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти огляд протягом 12 місяців;

інваліди, що отримали 2 та 3 групи після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

військовослужбовці у разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов'язаними на вимогу ТЦК.

Крім того, співрозмовники «Української правди» в оборонному комітеті наголосили, що демобілізацію прибрали із законопроєкту про мобілізацію, її розглянуть окремо. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.



Раніше ми писали, що 30 січня до Ради внесли законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.