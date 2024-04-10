Обстрелы Донецкой области: один погибший и девять раненых за сутки

Обстрелы Донецкой области не прекращаются ни на день. Фото: Донецкая ОВА

В течение минувших суток населенные пункты Донецкой области были обстреляны российскими захватчиками 14 раз. В результате ударов погиб один человек, девять — получили ранения. Об этом по состоянию на утро 10 апреля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Красногоровке ранены 3 человека. В Соколе Очеретинской громады ранен человек. В Кураховской громаде обстреляны Волченко, Ганивка, Веселый Гай и Курахово.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Заречное, Новое и Терны. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены; повреждены 27 частных домов,10 многоэтажек, 4 магазина, 2 инфраструктурных объекта и 2 социальных заведения. В Славянске ранены 3 человека.

Бахмутский район. В Нью-Йорке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 259 человек, в том числе 23 ребенка.