Обстріли Донецької області: один загиблий та дев'ятеро поранених за добу

Обстріли Донецької області не припиняються ні на день. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби населені пункти Донецької області російськs загарбники обстріляли 14 разів. Унаслідок атак загинула одна людина, дев'ятеро поранені. Цю інформацію станом на ранок 10 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці троє поранених. У Соколі Очеретинської громади поранено одну людину. У Курахівській громаді обстріляно Вовченку, Ганівку, Веселий Гай та Курахове.

Краматорський район. У Лиманській громаді россіяни обстріляли Зарічне, Нове та Терни. У Костянтинівці 1 людина загинула та 2 поранені; пошкоджено 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 магазини, 2 інфраструктурні об'єкти та 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людей.

Бахмутський район. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків та багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджені 3 будинки та нежитлову споруду.

За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 259 людей, у тому числі 23 дитини.