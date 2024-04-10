СБУ задержала экс-регионала Лукьянова, который сотрудничал с ФСБ и пытался сбежать через Одесскую область

СБУ задержала экс-регионала Лукьянова.

СБУ не дала сбежать из Украины экснардепу-регионалу Лукьянову, финансировавшему ВПК. О его задержании сообщила пресс-служба силового ведомства.



Бывший нардеп от «Партии регионов» Владислав Лукьянов в 2020 году стал депутатом горсовета Бахмута от «ОПЗЖ». После захвата части региона начал работать на россиян.



По информации СБУ, имея собственную компанию интернет-провайдера, он «переобул» ее по российскому законодательству и предоставил ФСБ полный доступ к оборудованию.



То есть, спецслужба получила полный контроль над интернет-активностью горожан. Лукьянов же переехал на подконтрольную Украине территорию и руководил процессом удаленно, уплачивая в бюджет России средства в виде «налогов» и «сборов».



СБУ задержала экс-нардепа, когда он хотел пересечь пограничный пункт пропуска в Одесской области. В настоящее время депутату сообщили о подозрении за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, которое он активно распространял в чатах прокремлевских телеграм-каналов.



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