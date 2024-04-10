СБУ затримала ексрегіонала Лук'янова, який співпрацював із ФСБ та намагався втекти через Одеську область

СБУ затримала ексрегіонала Лук'янова.

СБУ не дала втекти з України екснардепу-регіоналу Владислав Лук'янову, який фінансував ВПК РФ. Про його затримання повідомила пресслужба силового відомства.



Колишній нардеп від «Партії регіонів» Владислав Лук'янов у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від «ОПЗЖ». Після захоплення частини регіону почав працювати на росіян.



За інформацією СБУ, маючи власну компанію інтернет-провайдера, він «перевзув» її за російським законодавством та надав ФСБ повний доступ до обладнання.



Тобто спецслужба отримала повний контроль за інтернет-активністю городян. Лук'янов переїхав на підконтрольну Україні територію і керував процесом віддалено, сплачуючи до бюджету Росії кошти у вигляді «податків» і «зборів».



СБУ затримала екснардепа, коли він хотів перетнути прикордонний пункт пропуску на Одещині. Наразі йому повідомили про підозру за заперечення збройної агресії РФ проти України, яке він активно поширював у чатах прокремлівських телеграм-каналів.



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