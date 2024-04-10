На Херсонщине гильза взорвалась в руках ребенка

В селе Новорайск Херсонской области в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



«10-летний парень играл гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти», — говорится в сообщении.



Известно, что медики оказали ребенку медицинскую помощь, состояние оценивают как удовлетворительное. Сейчас его жизни ничего не угрожает.



Ранее мы писали, что в Николаевской области культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.