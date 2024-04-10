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На Херсонщине гильза взорвалась в руках ребенка

10 апреля 2024, 11:19

На Херсонщине гильза взорвалась в руках ребенка

В селе Новорайск Херсонской области в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

«10-летний парень играл гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти», — говорится в сообщении.

Известно, что медики оказали ребенку медицинскую помощь, состояние оценивают как удовлетворительное. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Николаевской области культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

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