На Херсонщині гільза вибухнула в руках дитини

У селі Новорайськ Херсонської області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



«10-річний хлопець грав гільзою, коли та вибухнула в його руках. Він отримав осколкові поранення пальців та кисті», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що медики надали дитині медичну допомогу, стан оцінюють як задовільний. Нині його життю нічого не загрожує.



Раніше ми писали, що на Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.