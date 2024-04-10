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На Херсонщині гільза вибухнула в руках дитини

10 квітня 2024, 11:19

На Херсонщині гільза вибухнула в руках дитини

У селі Новорайськ Херсонської області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

«10-річний хлопець грав гільзою, коли та вибухнула в його руках. Він отримав осколкові поранення пальців та кисті», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що медики надали дитині медичну допомогу, стан оцінюють як задовільний. Нині його життю нічого не загрожує.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

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