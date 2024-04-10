На Донетчине операторы ССО уничтожили машину из комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» россиян

На Донецком направлении украинские военнослужащие с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ «Борисоглебск-2». Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



Отмечается, что российскую цель заметили операторы 3-го полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении.



«Ею оказалась машина из состава автоматизированной станции помех «Р-378Б» комплекса радиоэлектронной борьбы «БорисоГлебск-2». С помощью ударного БПЛА цель была уничтожена», — говорится в сообщении.



«БорисоГлебск-2» – российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, помех в различных диапазонах. На вооружении армии РФ – с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины.



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