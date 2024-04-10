День с военными медиками на Бахмутском направлении: Как спасают жизни бойцов ВСУ ►

Все элементы, которые вы увидите в начале этого ролика были изъяты из тел раненых украинских военнослужащих. Хирург Святослав показал «Новостям Донбасса», что собрал только за последние несколько месяцев. В дальнейшем обломки он собирается передать музею, поэтому сейчас тщательно документирует все осколки и кусочки снарядов.



Мужчине 47 лет, за плечами двадцать лет опыта работы в областной больнице неотложной хирургии и частной клинике в Хмельницком. На войну попал по мобилизации в 2023 году. Перед отправкой на фронт прошел полуторамесячный курс полевой хирургии. Нам он рассказал, к чему было труднее привыкнуть, когда попал на передовую.



Журналисты «Новостей Донбасса» провели день с украинскими военными медиками, чтобы показать, в каких условиях они работают и как спасают жизни бойцов ВСУ. Подробности — в нашем видео.