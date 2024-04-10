День з військовими медиками на Бахмутському напрямку: Як рятують життя бійців ЗСУ

Усі елементи, які ви побачите на початку цього ролика, були вилучені з тіл поранених українських військовослужбовців. Хірург Святослав показав «Новинам Донбасу», що зібрав лише за останні кілька місяців. Надалі уламки він збирається передати музею, тому зараз ретельно документує усі уламки та шматочки снарядів.



Чоловікові 47 років, за плечима двадцятирічний досвід роботи в обласній лікарні невідкладної хірургії та у приватній клініці у Хмельницькому. На війну потрапив за мобілізацією 2023 року. Перед відправкою на фронт пройшов півторамісячний курс польової хірургії. Нам розповів, до чого було важко звикнути, коли потрапив на передову.



Журналісти «Новин Донбасу» провели день із українськими військовими медиками, щоб показати, в яких умовах вони працюють і як рятують життя бійців ЗСУ. Подробиці — у нашому відео.