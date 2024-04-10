Россияне ударили ракетами по Одессе: погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка

Российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой «Искандер-М», по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка. Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.



«В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок — 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное», — написал Кипер.



По информации Кипера в период с 18.00 до 18.30 часов Одесская область была под ударами баллистических ракет, предварительно — «Искандер-М».



В Одесском районе, в результате ударов, была повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом.



В то же время Силы обороны юга Украины сообщили, что есть попадание в АЗС.