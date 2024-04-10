Росіяни вдарили ракетами по Одесі: загинуло 4 людей, серед яких 10-річна дівчинка

Російська армія вдарила попередньо балістичною ракетою «Іскандер-М» по Одеському району, внаслідок чого загинули 4 людини, серед яких 10-річна дівчинка. Про це повідомив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.



«Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, у тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка, ще семеро людей отримали поранення, одна людина у тяжкому стані, їй ампутовані нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе», — написав Кіпер.



За інформацією Кіпера в період з 18:00 до 18:30 години Одеська область була під ударами балістичних ракет, попередньо «Іскандер-М» .



В Одеському районі, внаслідок ударів, було пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, які були поруч.



Водночас, Сили оборони півдня України повідомили, що є потрапляння в АЗС.