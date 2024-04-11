Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины

Российские оккупанты во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Агрессор снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру!» — отметил чиновник.

Он уточнил, что были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожский, Львовской, Киевская областях.

«Энергетики уже работают над устранением последствий», — добавил глава Минэнерго.

Вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину ударными беспилотниками. Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.