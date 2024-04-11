Російські окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України

Російські окупанти сьогодні, 11 квітня, здійснили масований повітряний удар по Україні. Атакували, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Агресор знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру!» — зазначив чиновник.

Він уточнив, що російські окупанти поцілили по об'єктах генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

«Енергетики вже працюють над усуненням наслідків», — додав глава Міненерго.

Увечері 10 квітня росіяни вкотре вдалися до масованої атаки України ударними безпілотниками. Дронами били по південних, центральних та західних областях. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.