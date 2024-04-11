Оккупанты давят на Бахмутском направлении: 23 атаки за сутки

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на карте боев столкновений, за последние сутки ВСУ отразили 23 атаки. Об этом говорится в отчете Генерального штаба.



«На Бахмутском направлении украинские воины отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области», — сообщили в Генштабе.



На Часов Яр российские войска продолжают наступать с трех сторон, при помощи 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ.

Часов Яр 11 апреля 2024 года. Скрин: deepstatemap

Telegram-канал WarArchive опубликовал съемку коптера, который показал окутанный дымом после многочисленных обстрелов Часов Яр.



Напомним, российские войска полностью захватили село Первомайское на Авдеевском направлении в Донецкой области.