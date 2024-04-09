Войска РФ оккупировали село Первомайское под Авдеевкой

Захваченное село Первомайское на карте DeepState

Российские войска полностью захватили село Первомайское на Авдеевском направлении в Донецкой области. Об этом сообщают российские «военкоры» и украинский проект DeepState.



Российской стороной было опубликовано видео, на котором видно, что военные РФ установили свой флаг на разрушенной постройке в Первомайском. Также на видео показано, что от села остались одни руины.

Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою, повідомляє DeepState https://t.co/m1d709Xkah pic.twitter.com/7cpiTCy7eq — Новини Донбасу (@novostidnua) April 9, 2024

Российский ролик геолоцировал DeepState.

«Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-й бригады и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022-го года. Село стало одной из самых горячих точек в данной войне и стоило врагу большой цены», — отмечается в сообщении DeepState.



Аналитики добавили, что «немалую цену заплатили и наши защитники, особенно ребята из знаменитой 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении».